Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı kapsayan Asya turuna çıktı. Yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış politikada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üç ülkeye ziyaretine ilişkin, “Bu ziyaretimizin Pakistan, Malezya ve Endonezya ile kardeşlik temeli üzerine bina ettiğimiz ilişkilere ivme kazandırmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.





TRUMP'A: KONUŞMAYA DEĞER DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazzelileri tehcir ederek “İsrail'in Gazze’yi ABD'ye devredeceği" açıklamasına sert tepki gösterdi. “15 aydır ağır abluka altında olan Gazze'ye yardımlar ulaşmaya başladı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail yönetimin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi planların olduğunu görüyoruz. Şunu açıkça söylemek isterim, siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetimi Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır” dedi. Erdoğan, “Gazellileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin, Filistinlilerindir. İsrail'in her türlü saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Malezya'da yapacağımız konuşmada, Gazze'de yapılması gerekenleri paylaşacağız” diye konuştu.





ÖZEL'E: DURUŞUMUZU SORGULAMAK SİZİN NE HADDİNİZE

Erdoğan, kendisinin Filistin konusundaki duruşunu tartışma konusu yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de sert çıktı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla belediye başkanıyla görüyoruz. Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetinizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas'a ‘terör örgütü’ yaftası vuran siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın ve özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz utanma olur, arlanma olur. Bizim Filistin davası için neler yaptığımızı bu uğurda neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor.”





BARIŞ UMUDUMUZU KAYBETMEDİK

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Barış umudumuzu kaybetmedik" dedi. Erdoğan, "Üzerimize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.





SURİYE’DE TERÖRE YER YOK

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeye ilişkin de Erdoğan, “Bildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yok. Şara'nın verdiği mücadele, terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında silah bıraktırılması şart. Bunu Şara ile görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak şart. Şara'nın hassasiyetini bizzat kendisinden dinledim” dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birçok grup kendisini feshederek Suriye Ordusu'na katılıyor. DEAŞ-PKK-YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten çekimeyiz. Bunlar bizim için de tehdittir. Bertaraf edilmesi olmazsa olmazdır. Bunlara karşı en küçük müsamahamız yoktur. Bunu kendi topraklarımızda başardık, Suriye'nin kuzeyinde de bunu yaparız.”



