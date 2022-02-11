Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı 215 sigara paketi sergilendi: Yaşam için bir söz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, “Yaşam İçin Bir Söz” mottosuyla sergi oldu.

Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan’ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215’i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu’nda sergileniyor.

Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.

BULGAR BAKAN DA VAR

Sergide, Erdoğan’ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov’dan ve kalp krizi sonucu 2005’te 39 yaşında vefat eden AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen’den aldığı sigara paketi de bulunuyor. Aile fertlerinden de sigarayı bırakma sözü alan Erdoğan’ın, kardeşi Mustafa Erdoğan’dan 2010’da aldığı sigara paketi de sergide yer alıyor. Sergi salonunda, Erdoğan’ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.

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