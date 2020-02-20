Gündem Cumhurbaşkanı kararı İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin adı değiştirildi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı kararı İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin adı değiştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Antalya'da Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit Alanı ile Van'da Turna Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin adı "İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi" olarak değiştirildi. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bulunan bazı taşınmazlar, TOKİ tarafından ülke genelinde yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların inşası amacıyla acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi AA
Atatürk Havalimanı / Arşiv
Atatürk Havalimanı / Arşiv

Antalya ve Van'da bazı doğal sit alanları "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

KESİN KORUNACAK ALAN İLANI

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit Alanı ile Van'ın İpekyolu ve Gürpınar ilçelerinde bulunan Turna Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin adı "İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi" olarak değiştirildi.

SOSYAL KONUT İÇİN TAŞINMAZLAR İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Oruçlu mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların inşası amacıyla Üzümlü Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

PERSONEL ÇALIŞTIRMA YETKİSİ

  • Dışişleri Bakanlığınca yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre mütercim-tercüman ve Dışişleri hukuk uzmanı unvanlı sözleşmeli personel çalıştırabilecek.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklik ile Dışişleri Bakanlığında istihdam edilmek üzere alınacak mütercim-tercüman ve Dışişleri hukuk uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, ilgili hükümlere bağlı olmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek.

İstihdam edilecek Dışişleri hukuk uzmanlarının, hukuk fakültesi mezunu olması veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden mezun olmaları ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekiyor.

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