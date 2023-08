Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ağustos tarihimize zaferler ayı olarak giren öyle müstesna bir ay ki öyle bir müstesna. Bu özel ayın sonuna geldik. Ağustosu büyük bir zaferin yıl dönümüyle kapatıyoruz. Düşman hatlarını dağıtan kahraman ordumuz Meydan Muharebesi'yle İzmir yolunu açmıştı. Ebedi vatanımız Anadolu topraklarını hain emelleriyle kirleten düşmana karşı savaşı kazandık. Acısıyla tatlısıyla bir asrı geride bırakarak her biri diğerinin temsilcisi devletler silsilemizin son halkası cumhuriyetimizin sağlamlığını ispatladık. Aynı azimle Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlendik. Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarıyla birliğimize yönelik nice tuzaklarla dize getirmek isteyenlere milletçe eyvallah etmedik, milletçe tüm oyunları bozduk.

Her zaferimiz gibi büyük taarruzla da üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını dosta düşmana gösterdik. 100. yıl marşını tüm birikimi anlatan eser olarak milletimizin her bir ferdinin sahiplenileceğine inanıyorum. Coğrafyamızda varlığımızı yok sayarak her şeyi yaşadığımız andan itibaren göstermeye kalkanlar masum değildir. Türkiye hakkında sahte bir imaj ifade ediliyor. Gerçek öyle değil. Sıkıntılarımız elbette vardır. Bunlar yarın da olacak. Son iki asrımızın en avantajlı dönemini yaşıyoruz. Bölgede tüm krizlerin çözümü Türkiye.