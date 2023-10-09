Ekonomiden güvenliğe, bölgesel gelişmelere kadar pek çok konuyu değerlendirdiğimiz kabine toplantımızı tamamladık. MGK'nın Eylül ayı toplantısında önemli kararlar aldık. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda sınırları içinde ve dışında stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz. İzmir'de de düzenlenen TEKNOFEST'in heyecanını tüm katılımcılarla yaşadık. Bir araya geldiğimiz evlatlarımızın dinamizmi bize de güç veriyor.