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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Büşra Soyal
20:50 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ekonomiden güvenliğe, bölgesel gelişmelere kadar pek çok konuyu değerlendirdiğimiz kabine toplantımızı tamamladık. MGK'nın Eylül ayı toplantısında önemli kararlar aldık. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda sınırları içinde ve dışında stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz. İzmir'de de düzenlenen TEKNOFEST'in heyecanını tüm katılımcılarla yaşadık. Bir araya geldiğimiz evlatlarımızın dinamizmi bize de güç veriyor.

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine Toplantısı
#Canlı yayın
10 dakika önce
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