Gündem Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi İki kardeş tutuklandı
TEKİRDAĞ

Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi: İki kardeş tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevrede bulunanlara yönelik sokak ortasında hakaret eden Batuhan Taşçı (27) ile kardeşi Doğukan Taşçı (21), vatandaşlar tarafından tekme- tokat dövüldü. Gözaltına alınan ve alkollü oldukları belirlenen iki kardeş bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi: İki kardeş tutuklandı
Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince tekme-tokat dövülen kardeşler tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bulvar üzerine alkollü oldukları ileri sürülen Batuhan Kaşcı ile kardeşi Doğukan Taşçı arasında motosikleti kimin kullanacağı konusunda tartışma çıktı. Kardeşlerden biri motosiklete binerken, diğeri ise motosikletten inip bir anda sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevredeki vatandaşlara hakaret etmeye başladı.

DHA

Daha sonra motosiklete binen iki kardeş hareket ederken, bir vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tekrar motosikletten inen kardeşlerden biri, tepki gösterip kendisini uyaran vatandaşa saldırdı. Olaya dahil olan çevredekiler ise iki kardeşi tekme- tokat dövdü. Daha sonra araya giren bazı vatandaşlar, darbedilen kardeşleri bölgeden uzaklaştırdı.

DHA

TUTUKLANDILAR

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Batuhan ile Doğukan Taşçı kardeşleri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çerkezköy'de adliyeye sevk edilen kardeşler 'Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret' suçundan tutuklandı.

DHA

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