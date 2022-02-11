Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Arama kararı olan zanlı otobüste yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizler Alevisiyle Sünnisiyle farklı etnik kökenden insanlarla birlik içinde yaşıyoruz

Başkan Erbaş, alevi vatandaşlara yönelik yapılan sözlü saldırıları korkunç bulduğunu belirterek, “Bunları yapanlar ya tamamen meczuptur ya da birileri tarafından kaos çıkarmak için desteklenmiş olabilir. Kaos çıkarmak için yapmış olabilirler. Biz kardeşiz, 'Müminler ancak kardeştir.' Alevisiyle, Sunnisiyle, farklı etnik kökenden insanlarla Anadolu'da birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan insanlarız bizler.' ifadelerini kullandı.