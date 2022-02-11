Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret etmişti Arama kararı olan zanlı otobüste yakalandı
MANİSA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Arama kararı olan zanlı otobüste yakalandı

Manisa'ya bağlı Kula ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için hakkında yakalama kararı olan bir kişiyi yakaladı. Otobüsle seyahat ederken yakalanan zanlının yoklama kaçağı da olduğu ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret etmişti: Arama kararı olan zanlı otobüste yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan zanlı gözaltına alındı

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde yürüttükleri denetim ve kontrol faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Durdurulan otobüste GBT sorgulamaları yapan jandarma ekipleri, tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelendikleri İ.U.(28) isimli şahsı incelemeye aldı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET EDEN ZANLI OTOBÜSTE YAKALANDI

Şahsın yapılan GBT sorgularında Ağrı ili Patnos İlamat ve infaz Bürosu tarafından “Cumhurbaşkanına Hakaret ” suçundan yakalamasının bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kula Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden komedyen Jan Böhmermann'a Alman yargısından tokat
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden komedyen Jan Böhmermann'a Alman yargısından tokat

ASKER KAÇAĞI OLARAK DA ARANIYORDU

Yoklama kaçağı olduğu da öğrenilen şüpheli, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Salihli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.

ERDOĞAN'A ONLARCA BEDDUA MESAJI ATMIŞ

Öte yandan İ.U.(28) isimli şüphelinin, kendisine ait sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak art arda beddua içerikli hakaretler paylaştığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret soruşturması: 26 kişi serbest bırakıldı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret soruşturması: 26 kişi serbest bırakıldı

Yunanistana kaçacaklardı

Yunanistan'a kaçacaklardı

​Edirne'de yakalandılar Adıyaman'da tutuklandılar.
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

​Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
Financial Times: Türk ekonomisinin dayanıklılığı en kötü korkuları bile boşa çıkardı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşının çok faydası oldu.

​35 dakikadan beş dakikaya düşen yol ulaşımı kolaylaştırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.