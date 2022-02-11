Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden komedyen Jan Böhmermann'a Alman yargısından tokat

Berlin'de ırkçı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Türk vatandaşı darp edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de altı kişilik bir grup, ırkçı söylemlerle 17 yaşındaki Dilan Sözeri'ni önce taciz etti. Bununla da yetinmeyen ırkçılar, genç kızı darp ederek beyin travması geçirmesine neden oldu. Saldırganlardan üçü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sözeri yaşadıklarını hastane odasından yayınladığı videoyla, 'Yabancı oluğum için saldırıya uğradım. Benden bir durak sonra tramvaya binenler bana ırkçı hakaretlerde bulunmaya başladılar ve kaybolmamı istediler.' diyerek anlattı.