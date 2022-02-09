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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret soruşturması: 26 kişi serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin 12 il Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 26 kişi serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik hakaret soruşturması: 26 kişi serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içeren 64 paylaşımla ilgili Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı. Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.

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Covid-19 sonrası Erdoğan’a yapılan kötü yorumlara vatandaşın tepkisi
OYNAT 06:10
Covid-19 sonrası Erdoğan’a yapılan kötü yorumlara vatandaşın tepkisi
Yeni Şafak sözü millete bırakıyor. Serinin bu bölümünde Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında yapılan kötü yorumlar yer alıyor. Vatandaşa, Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasından hemen sonra sosyal medya hesabından “Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek” ifadesini paylaşan CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'yu sorduk. Öte yandan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da sosyal medya hesabından “Dilerim geçmiş olmasın” şeklinde bir paylaşım yapmış, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Peki vatandaş milletvekillerinin olumsuz yorumları hakkında ne düşünüyor? Cevapları sizin için derledik.





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