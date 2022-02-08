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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sedef Kabaş’a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş’a ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sedef Kabaş’a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözleri nedeniyle Sedef Kabaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sedef Kabaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak Kabaş ve televizyon kanalının bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında tazminat davası açtı.

"Televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır"


İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, "Davalı çıkmış olduğu televizyon programında kullanmış olduğu ifadelerle, Recep Tayyip Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur. Fırat Sakar’da Basın Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur" denildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da Müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kabaş'ın adliyeden çıkarılma anları kameralara yansıdı.


  • Davanın kabulünün talep edildiği dilekçede, 250 bin TL’lik manevi tazminatın programın yayınlandığı tarih olan 14 Ocak’tan itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmedilmesi istendi. Dava dilekçesinin gönderildiği İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı tarafa cevap dilekçesi hazırlamaları için iki hafta süre verilmesi ile davalıların sosyoekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine yazı yazılmasına karar verdi.

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