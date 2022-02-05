Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu Sosyal medyadan nefret kustular
AKTÜEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kustular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımın altına yapılan çirkin yorumlar 'yok artık' dedirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kustular
​Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kustular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından çok sayıda siyasi isimden geçmiş olsun mesajı yağdı.

NEFRET KUSTULAR

Bununla birlikte Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından duyurduğu mesajın altına birçok kullanıcı nefret mesajları yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kustular
FOTOĞRAF 17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.<br><br>
Title
Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.<br><br>
Title
\"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı.\" diyen Erdoğan, şunları söyledi:<br><br>
Title
\"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.<br><br>
Title
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.\"<br><br>
Title
Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından çok sayıda siyasi isimden geçmiş olsun mesajı yağdı.
Title
Bununla birlikte Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından duyurduğu mesajın altına birçok kullanıcı nefret mesajları yağdırdı.
Title
İşte o yorumlardan bazıları...
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kustular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın paylaşımın altına yapılan çirkin yorumlar 'yok artık' dedirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı: Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçiriyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı: Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçiriyoruz
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