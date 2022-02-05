Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından çok sayıda siyasi isimden geçmiş olsun mesajı yağdı.
NEFRET KUSTULAR
Bununla birlikte Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından duyurduğu mesajın altına birçok kullanıcı nefret mesajları yağdırdı.
İşte o yorumlardan bazıları:
FOTOĞRAF 17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.<br><br>
Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.<br><br>
\"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı.\" diyen Erdoğan, şunları söyledi:<br><br>
\"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.<br><br>
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.\"<br><br>
Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından çok sayıda siyasi isimden geçmiş olsun mesajı yağdı.
Bununla birlikte Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından duyurduğu mesajın altına birçok kullanıcı nefret mesajları yağdırdı.
İşte o yorumlardan bazıları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kustular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın paylaşımın altına yapılan çirkin yorumlar 'yok artık' dedirtti.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı: Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçiriyoruz