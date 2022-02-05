Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından CHP'li Erdoğdu'dan skandal paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı. Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"POZİTİF ÇIKTI"
"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
OMICRON VARYANTI
"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı: Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçiriyoruz
TEPKİ TOPLADI CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak, "Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek…" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM
Şehidin fotoğrafını 'barışamadık' diyerek paylaşan CHP'li Erdoğdu: O sözü Kürt sorunu için söyledim
FOTOĞRAF 17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.<br><br>
Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.<br><br>
\"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı.\" diyen Erdoğan, şunları söyledi:<br><br>
\"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.<br><br>
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.\"<br><br>
Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından çok sayıda siyasi isimden geçmiş olsun mesajı yağdı.
Bununla birlikte Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından duyurduğu mesajın altına birçok kullanıcı nefret mesajları yağdırdı.
İşte o yorumlardan bazıları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kurtular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın paylaşımın altına çirkin yorumlar 'yok artık' dedirtti.