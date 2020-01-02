Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile gerekli mesajı alırlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Libya tezkeresi ile yaptığı açıklamada "Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar" dedi.

Haber Merkezi 02 Ocak 2020, 18:26 Son Güncelleme: 02 Ocak 2020, 18:38 Yeni Şafak