Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile gerekli mesajı alırlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Libya tezkeresinin kabulü ardından açıklama yaptı. Tezkerenin hayırlı olmasını dileyen Oktay, "Hükümetimiz Doğu Akdeniz’deki her bir adımını detaylı çalışılmış belirli bir strateji ve plan dahilinde atmaktadır" dedi. Oktay'ın açıklamaları şöyle:
- TBMM’de kabul edilen Libya Tezkeresi ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun. Hükümetimiz Doğu Akdeniz’deki her bir adımını detaylı çalışılmış belirli bir strateji ve plan dahilinde atmaktadır.
- Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Libya’nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye’nin amacı BM nezdindeki meşru hükümetin çağrısına destek vermek ve bölge barışına hizmet etmektir.
- Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya’da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar.
Libya tezkeresi TBMM’de kabul edildi
- Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi. Oylamaya 509 milletvekili katıldı. 325 milletvekili ‘evet’ oyu kullanırken, 184 milletvekili ‘hayır’ oyu kullandı.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hazır bulunduğu TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Saadet Partisi ‘evet’ oyu kullanacağını ilan etmesine rağmen ‘hayır’ oyu kullandı.