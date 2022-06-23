Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğana KKTCdeki yangına ilişkin bilgi verdi
ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'deki yangına ilişkin bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yangına ilişkin bilgi verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğana KKTCdeki yangına ilişkin bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yangına ilişkin bilgi verdi.

Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bölgede yaptığı incelemelerin ardından Gazimağusa'ya bağlı Mersinlik bölgesindeki Yangın Kriz Merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

12 bin 800 dönümlük bir arazinin yangında hasar gördüğünü belirten Oktay, Beşparmak Dağları'nın üzerinde en yüksek zeminlerde yoğunlaşan yangının yer yer kontrol altına alındığını bildirdi.

AKŞAMA KADAR KONTROL ALTINA ALINIR

Oktay, "4 uçak ve 4 helikopterle havadan müdahale var. Uçaklardan 2'si Türkiye'den geldi, helikopterlerden birisi bizim, diğer iki uçak da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden, helikopterler de oradan. Bu şekilde devam ederse akşama kadar kontrol altına almış oluruz diye ümit ediyoruz." dedi.

Sahada 300 kişinin yangınla mücadele ettiğini, arazözler, su tankerleri, iş makineleri ile tüm imkanların seferber edildiğini aktaran Oktay, "Buradaki durum daha iyiye gidiyor. İnşallah akşam itibarıyla farklı bir gelişme olmazsa akşama 'kontrol altına alındı' şeklinde güzel haberi alabiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Kuzey Kıbrıs'ta nem olayı aslında gayet iyi, yani nemli olması da fayda tabii. Öyle zannediyorum ki bu gece veya yarın inşallah işi bitiririz. Ondan sonra zaten devamlı elimiz olayla alakalı tetikte olur." ifadelerini kullandı.

Oktay, yangının şu anda yerleşim bölgelerini tehdit etmediğini belirterek, "Burada Ardahan bölgesi, bir köy var, oraya kadar yaklaşmış durumdaydı akşam itibarıyla ama hamdolsun şu anda o risk kalkmış durumda." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye'den gelen destekle büyük bir koordinasyonla çalışıldığını dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bütün paşalarımıza, askerimize, aynı şekilde Kuzey Kıbrıs emniyetine, hepsine selamlar sevgiler. En geç inşallah yarın burayı bitireceğiz gibi gözüküyor." diye konuştu.

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