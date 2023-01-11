Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlunu kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlunu kabul etti
Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin karşılıklı geliştirilmesi kapsamında, kamu kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, istikrarlı, verimli ve etkin hale getirilmesi konuları görüşüldü.

2023 Yılı Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü'nün değerlendirildiği görüşmede, KKTC'de çeşitli alanlarda sürdürülen proje ve faaliyetlerin son durumları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'deki yatırım faaliyetleri kapsamında, e-devlet hizmetlerinden KKTC vatandaşlarının yararlandırılması, DSİ projeleri ile organize sanayi bölgeleri, enerji ve sosyal hizmetler alanlarında karşılıklı yapılacak projeler üzerinde duruldu.

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