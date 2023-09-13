Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'den Türkiye ve bütün dünyaya elektrik akımı sağlanacak

"Türkiye ile enterkonnekte bir sistem kurmayı öngören bu yol, sadece KKTC'yi değil tüm adayı aslında dünyaya, Avrupa'ya da bağlayan bir sistem. Şu anda bir proje fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bu tamamlandığı zaman inşallah yapım aşamasına geçeceğiz, çift hatlı bir sistem düşünüyoruz. Kurduğumuz zaman sadece Türkiye'den KKTC'ye elektrik gelmiş olmayacak. KKTC'den de Türkiye'ye ve bütün dünyaya, Avrupa'ya bu anlamda elektrik akımı sağlanmış olacak."