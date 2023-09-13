Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'den Türkiye ve bütün dünyaya elektrik akımı sağlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC kanalı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
KKTC ve Türkiye arasındaki İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'ne ilişkin soru üzerine Yılmaz, söz konusu işbirliğinin KKTC'nin egemen devlet olarak varlığını ve altyapısını güçlendirmeyi öngördüğünü anlattı.
Projelerde halkın önceliklerinin dikkate alındığını vurgulayan Yılmaz, sağlık, eğitim ve enerji alanlarında da önemli işbirliklerine hazırlık yapıldığını dile getirdi.
Yılmaz, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde genç ve kadın girişimcilere desteğe önem verildiğine dikkati çekerek, Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden iş dünyasıyla KKTC'deki girişimcileri daha yakın çalışır hale getirmenin amaçlandığını vurguladı.
Türkiye ve KKTC işbirliğinde "su projesi" ve Ercan Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Yılmaz, yakın zamanda tarımsal sulama için de bir projeye başlanacağına işaret etti.
KKTC elektrik enerjisinde kavşak olacak
Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik sağlanması projesine ilişkin de Yılmaz, şu bilgileri verdi:
Yılmaz, büyük ölçekli yatırımları birer birer hayata geçirip başarı hikayelerini çoğaltacaklarını vurgulayarak, Türkiye ve KKTC'nin bütün yetkilileri, ilgilileri ve teknik kadrolarıyla bunu başaracaklarını söyledi.
"KKTC önümüzdeki dönemde giderek dünyada daha etkili bir hale gelecek"
Bakü'de 7 Eylül'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetiminden Sorumlu Bakanları 2. Toplantısı'nda KKTC'nin gözlemci sıfatıyla yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle devam etti:
Yılmaz, Türkiye'nin 21. yüzyılın yükselen gücü olacağını vurgulayarak, "Güçlenen Türkiye aynı zamanda güçlenen KKTC ile birlikte gerçekleşecek" dedi.