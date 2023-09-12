Cevdet Yılmaz: Bu yüzyıl aynı zamanda KKTC'nin de yüzyılı

Cevdet Yılmaz
'Amacımız, KKTC'nin tarımsal verimliliğini artırmak'
'Kaderimiz bir, tarihimiz bir'
Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile daha önce önemli bir projeyle ilgili mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "O da kablo, çift hatlı kablo. Hem Türkiye'den KKTC'ye, hem KKTC'den Türkiye'ye enerji transfer edebilecek ve gerçekten enerji arz güvenliği anlamında çok ciddi katkısı olacak. Daha kaliteli, maliyet açısından daha uygun bir enerjiyi, her iki ülke için de sağlamada katkısı olacak çok dev bir eserin yine çalışmalarına başlamış durumdayız. Önce fizibiliteler, çeşitli teknik altyapı çalışmaları yapılacak. Ardından da inşallah yapımına geçildiğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.
"Bu yüzyıl aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı"
Bütün bu projelerin KKTC ve Türkiye'nin kardeşliği, dostluğu, yakınlığının birer nişanesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bizim ayrımız gayrımız yok gerçekten. Kaderimiz bir, tarihimiz bir. Bizim ilişkimiz, hesaba, kitaba dayalı bir ilişki değil, hasbi bir ilişki. Gönül bağıyla oluşmuş bir ilişki. Dolayısıyla bu ilişkiyi hiç kimsenin sarsmaya gücü yetmez. Hep birlikte inşallah çok daha güzel bir geleceğe yürüyeceğiz. Hep söylüyoruz; Türkiye Yüzyılı'na girdik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındayız. İkinci yüzyıla adım atıyoruz. Önümüzdeki yüzyıl, Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu yüzyıl aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı. Birlikte yükseleceğimiz, hem ekonomide, hem demokraside, hem uluslararası ilişkilerde, her bakımdan, teknolojide, tarımda her alanda birlikte yükseleceğimiz ve çok daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir dönem. İnşallah bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.