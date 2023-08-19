Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'Türkiye'de yaklaşık 20 milyon konut var' dedi ve açıkladı: Üçte birinin dönüşmesi gerekiyor

"Burada üç ayaktan oluşan bir stratejimiz var. Acil kısmını bitirdik. Şu anda çadırlarda bildiğim kadarıyla hak sahipliği anlamında kalan yok. Dolayısıyla o acil müdahale kısmı bitti. Önümüzdeki süreçte üç başlığımız var. Birincisi kalıcı konutların inşa edilmesi. İkincisi konutlar yapmak yetmez altyapılarla konutları bütünleştirme. Altyapılarını, rehabilitasyonu, rezerv alanlara yaptığımız konutlara ulaşım, elektrik, yeri geldiğinde doğal gaz, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, spor hizmeti bütün bu altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek. Üçüncü başlığımız ise ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmak. Bu üç başlık altında 'risk kalkanı' dediğimiz programımızın genel şemsiyesi altında hareket edeceğiz. Buna belki dördüncüyü de ilave etmek lazım. O da şu; deprem olmadan önce yaptığınız bir liralık harcama deprem sonrası yapacağınız 7 liraya karşılık geliyor. Dolayısıyla afetler olsun diye beklemek yerine, riskleri analiz edip kriz yönetmek yerine risk üretmemiz lazım. Bu anlamda da dönüşüm çalışmaları çok önemli. İnşallah Diyarbakır'da da bu dönüşüm çalışmalarına hız vereceğiz. Bazı yasal düzenlemeler de bu çerçevede Meclisimize gelebilir. Önümüzdeki dönem, kentsel dönüşümü hızlandırıcı, daha etkili hale getirici bir süreç."