Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'yatırım' zirvesi: Cevdet Yılmaz kısa ve orta vadeli eylem planı için tarih verdi

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamada bulundu.

İşte Yılmaz'ın açıklamaları;

Kısa vade ve orta vade şeklinde ayırıyoruz. Yasal, idari, teknik ve süreç iyileştirici süreçleri altında toparlayacağız. Eylül sonuna kadar Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda yönlendirme ve teknik komitelerimizi çalıştırıp eylem planı ortaya koyacağız. Meclis açılmadan önce Eylül sonu kısa ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkacak. 6 ayda bir toplanmamız gerekiyor ama 3 ay sonra bir YOİKK toplantısı yapıp çalışmalarımızı gözden geçirmeyi planlıyoruz.

Ekim'de Meclis'e sunulacak

YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketini yapısal reform çalışmaları kapsamında Ekim ayında Meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz.

Verilerin kullanımı ve paylaşımı konusu. Bu konularda daha ileri düzenlemelere ihtiyaç var. AB ile uyumu gözeten çerçevede uluslararası şirketlerin kendi içlerindeki paylaşımları ve çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Yatırımlarda finansman erişim en önemli başlıklardan biri olarak ifade edildi.

Yatırım yeri imkanlarının gerçekleştirilmesi önemli bir başlık. Tarım ve çevresel imkanlar gözetilerek daha fazla sanayi alanı nasıl oluşturulur gündeme geldi. Sanayiye tahsis edilen arazi AB ülkelerinin oldukça altında.

İhracat Döviz kazandırıcı hizmetler son derece önemli. Eximbank'ın reeskont kredilerine desteğin artırılmasıyla daha da güçlendirilmesi söz konusu.

Gümrük birliği düzenlemeleri

Gümrük birliği düzenlemelerine uyum konuları tartışıldı. Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi için işlemlerin kolaylaştırılması önemli başlık.

Çalışma mevzuatında çeşitli düzenlemeler ifade edilen hususlar arasında. Kısa, orta vadeli hususların ele alınması söz konusu. Yabancı çalıştırılması hususlarında nasıl kriterlerle hareket etmemiz gerektiği tartışıldı.

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi önemli bir başlık. Çeşitli finansal enstrümanlarla girişimciliğin geliştirilmesi, sermaye piyasalarının aktif hale gelmesi konuşuldu.

Yeşil dönüşüm desteklenecek

Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon ticaret sistemi kullanarak yeşil dönüşümü destekleyici şekilde kullanılması ifade edildi.

Dijital dönüşümün hızlandırılması önemli bir başlık oldu. 5G dahil olmak üzere diğer hususlarda yeni çalışmalar yapılması gerektiği ortaya konuldu. Demiryollarının daha fazla önceliklendirilmesi Seçim beyannamemizde bu konu çok net ortaya konmuş durumda.

İstanbul'da afete hazırlık

Risk yönetiminin geliştirilmesi ana başlık olarak tartışıldı. İstanbul başta olmak üzere her türlü afete hazırlık için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması önemli başlıklardan biri oldu.

2018 yılından bu yana yapılan çalışmalarla Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığında 33'e kadar düşmüştük. Dünya Bankası bunu hazırlamıyor ama iş yapma kolaylığını geliştirici adımları atmaya devam edeceğiz.

Türkiye'de yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik reformları kapsamlı şekilde vurguluyoruz.

Enflasyonla mücadele

Enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz, ülkemizin resesyona girmeden büyümesini istihdamını sağlıklı zeminde sürdürmesini hedefliyoruz. Temel çerçevemiz istikrarlı kalkınma süreci.



