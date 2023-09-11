Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Rabb'im tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin

Üç aylık yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yeni dönemin ilk ders zili bugün çalacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.