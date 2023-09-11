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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Rabb'im tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 milyon öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

09:22 . 11/09/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Kırklareli'nde velileriyle okullarına gelen öğrenciler heyecan yaşadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,
"2023-2024 eğitim-öğretim yılının, yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimize, onlara rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabb'im tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin.
" ifadesini kullandı.



#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Cevdet Yılmaz
#MEB
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