Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Hepimiz heyecanlıyız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Yeni eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. Okullarda hazırlıklar tamamlandı, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları ise bakanlık tarafından öğrencilere ulaştırıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair bir mesaj yayınladı.
'Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun'
'Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun'
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun"
ifadelerine yer verdi.
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2 saat önce