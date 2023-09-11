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Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Hepimiz heyecanlıyız

Üç aylık yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yeni dönemin ilk ders zili bugün çalacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
08:22 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Yeni eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. Okullarda hazırlıklar tamamlandı, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları ise bakanlık tarafından öğrencilere ulaştırıldı.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair bir mesaj yayınladı.


'Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun'

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun"
ifadelerine yer verdi.




#Milli Eğitim Bakanlığı
#eğitim
#okul
#Yusuf Tekin
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