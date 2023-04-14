Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 12-13 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, 12-13 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.
Anayasaya göre sadece Türk vatandaşlarının seçimde oy kullanabildiğine işaret edilen bültende, seçmen listelerinin askıya çıktığı süreçte Göç İdaresi Başkanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu arasındaki trafiğin yoğunlaştığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi.
Devlet Su İşleri ekiplerinin afet bölgesinde bir yandan kurulan çadır ve konteyner kentlere içme suyu temin ederken bir yandan da deprem sebebiyle hasar alan mevcut isale hatları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinde onarım çalışmaları yaptığı vurgulandı.
Deprem bölgesinde ilk etapta talep edilen içme suyu ihtiyacı için DSİ sondaj makinaları ile Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da toplam 40 su kuyusu açıldığı, 7 kuyuda da sondaj çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekildi.