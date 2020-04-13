Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Soylu açıklaması Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır
ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Süleyman Soylu hakkında Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Kalın yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter üzerinden açıklamada bulunarak, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır." ifadelerini kullandı.

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