Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter üzerinden açıklamada bulunarak, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.
Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır.
Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.