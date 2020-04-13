Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Süleyman Soylu hakkında Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Kalın yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 13 Nisan 2020, 00:41 Son Güncelleme: 13 Nisan 2020, 01:33 Yeni Şafak