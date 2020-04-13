Devlet Bahçeli: Temennimiz Süleyman Soylu'nun görevine kararlılıkla devamından yanadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Devlet-millet dayanışması en üst seviyede"

"Türkiye her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içindedir. Bilhassa yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışması en üst seviyededir. Aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edilmektedir.

"Soylu’nun istifa niyeti mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır"

Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.

"MHP mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnun"

Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.

"Temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır"

Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır.