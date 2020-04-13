Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun akşam saatlerinde yazılı olarak istifa ettiğini belirten açıklaması büyük yankı oluşturdu. Haberin duyulmasının ardından Bakan Soylu'ya sosyal medyadan destek verilen paylaşımlar yapıldı.

Bu arada İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği belirtildi. Televizyonlarda istifa ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, ilginç bir olay ise Rize'da yaşandı.

GÜNDEM İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun istifası kabul edilmemiştir ve görevine devam edecektir

Saat 23.00 sıralarında Pazar ilçesinde meydana gelen olayda F.Y. isimli kişi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasından etkilenerek, oturduğu 5 katlı bir binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı.

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokakta güvenlik önlemleri alırken, F.Y., de "Allah aşkına çekilin, şehitlerim beni çağırıyor" diye bağırarak, Bakan Soylu'nun istifasını kabullenmediğini söyledi. Bunun üzerine polisler, "Bakan Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi, görevine devam edecek" diyerek F.Y.'yi bilgilendirip, ikna etmeye çalıştı. Görüşmeler sonucu ikna edilen F.Y., uzatılan itfaiye aracının sepetine alınarak indirildi. Olayın şokunu yaşayan F.Y.'nin annesi ise ağlayarak oğluna sarıldı.

OYNAT 00:00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Koronavirüs nedeniyle evlerindeki vatandaşlar istifa reddinin İletişim Başkanlığı tarafından açıklanmasının ardından balkonlara döküldü. BiP'te paylaş

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