Gündem Cumhuriyet tarihinde bir ilk Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularında yüzde 97lik bir başarı elde etti
POLİTİKA

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularında yüzde 97'lik bir başarı elde etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, GSB Yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97’sinin yerleştiğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde hiç bekleyen öğrenci kalmadı, yurtlarda boş yer var şu an. Bu cumhuriyet tarihinde bir ilk, ilk kez böyle bir şey oluyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularında yüzde 97lik bir başarı elde etti
Foto/arşiv

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2023 Bütçe Görüşmeleri Sunumunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, GSB Yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97’sinin yerleştiğini söyledi.

"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY OLUYOR"

Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de 8 milyon öğrenci var toplam. Yarısına yakını örgün öğretim, bu yarısının da 390.000’i yurt başvurusu yaptı bu yıl. Kalanları kendi şehrinde okuyor veya evde kalıyor. Bu başvuranların bugün itibariyle %97’si yerleşmiş oldu. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde hiç bekleyen öğrenci kalmadı. Yurtlarda boş yer var şu an. Bu cumhuriyet tarihinde bir ilk, ilk kez böyle bir şey oluyor.

81 il 254 ilçede bir gurur abidesi gibi yükselen 800 öğrenci yurdumuzla, 850.000 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz."

Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
GÜNDEM
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır

Ağaçların arasında belirdi

Ağaçların arasında belirdi

​42 yıl sonra ormanda ortaya çıktı: Silüeti herkesi tedirgin etti.
Büyük bir gürültü koptu

Büyük bir gürültü koptu

Asfalt yarıldı: Sonrası tam bir felaket.
Sokağa düşmüş Allah kurtarsın

​Bakan Soylu'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

CİMER'e 6 binden fazla başvuru yapıldı.

​Devletten aldıkları desteklerle film çekenler siyasi şovlar yapıyor.

Bahçeli: Türkiye Yüzyılı'nın dünyaya yayılması mücadelesine varız.

Yolun ortasında inmek zorunda kaldılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.