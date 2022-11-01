Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularında yüzde 97'lik bir başarı elde etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2023 Bütçe Görüşmeleri Sunumunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, GSB Yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97’sinin yerleştiğini söyledi.

"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY OLUYOR"

Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de 8 milyon öğrenci var toplam. Yarısına yakını örgün öğretim, bu yarısının da 390.000’i yurt başvurusu yaptı bu yıl. Kalanları kendi şehrinde okuyor veya evde kalıyor. Bu başvuranların bugün itibariyle %97’si yerleşmiş oldu. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde hiç bekleyen öğrenci kalmadı. Yurtlarda boş yer var şu an. Bu cumhuriyet tarihinde bir ilk, ilk kez böyle bir şey oluyor.

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81 il 254 ilçede bir gurur abidesi gibi yükselen 800 öğrenci yurdumuzla, 850.000 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz."