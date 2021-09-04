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SAKARYA

Servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Dört yaralı var

Sakarya D-100 Karayolu’nda seyir halindeki servis otobüsünün hafif ticari arca arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada dört kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
D-100’de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Meydana gelen kazada hafif ticari araç savrularak yolda ters yöne döndü.

Kaza, D-100 Karayolu Arifiye ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametine seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 54 S 0140 plakalı servis otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 54 LR 546 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı.

D-100’de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
D-100’de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Meydana gelen kazada hafif ticari araç savrularak yolda ters yöne döndü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü H.Ö. araçta yolcu olarak bulunan H.Y., L.Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

D-100’de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
D-100’de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yakıtı bittiği için itilen araca tanker çarptı: İki yaralı var
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Kaza, saat 03.30 sıralarında Anadolu Caddesi Mavişehir yol ayrımında meydana geldi.
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Çiğli yönünden Karşıyaka yönüne giden Zeki Aktaş yönetimindeki 45 VL 966 plakalı kamyonetin akaryakıtı bitti.
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Bunun üzerine, sürücü Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş, aracı itmek için indi. Nazlı Aktaş arkasından, sürücü Zeki Aktaş ise bir eli direksiyonda, diğer eliyle de kapısından aracı itmeye başladı.
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Bu sırada, aynı yöne giden A.G. (53) yönetimindeki 35 KDY 60 plakalı tanker, kamyonete çarptı.
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Nazlı Aktaş yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak toprak zemine uçtu, sürücü Zeki Aktaş ise yola savruldu.
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İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Aktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Tanker şoförü A.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Bu arada, hurdaya dönen kamyonetin kasasındaki üzerinde Konak Belediyesi yazan çöp konteynırı dikkat çekti.
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Yakıtı bittiği için itilen araca tanker çarptı: İki yaralı var
İzmir'in Çiğli ilçesinde yakıtı bittiği için sürücü Zeki Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş'ın ittiği kamyonete tanker çarptı. Kaza sonrası Nazlı Aktaş yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak toprak zemine uçtu, sürücü Zeki Aktaş ise yola savruldu. Yaralılar, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara'da korku dolu gece: 24 daireli binanın kolonları patladı
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Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak Emek Sitesi'nde bulunan 4 katlı 24 daireli binanın kolonunda çatlaklar oluştu.
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Gece saatlerinde çatlakları fark eden apartman sakinleri, yetkililere bilgi verdi.
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. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı.
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Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ev sahipleriyle görüşen Küçük, gereken işlemlerin yapılacağını ifade etti.
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Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısmı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde geceyi geçirmek için evlerinden ayrıldı.
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Ev sahiplerinden Uğur Gümüşsoy, Evde yatıyorduk, 'binayı boşaltın' dediler. Aşağıya ekipler gelmişti. Apar topar evi boşalttık, hiçbir eşyamızı alamadık. Taşıma kolonunda bir çatlama olmuş, dış kaplaması dökülmüş. Yarın inceleme yapılacak, ona göre karar verilecekmiş. Nerede kalacağımızı da bilmiyorum şu an. Bina 40 yaşında ama 1,5 sene önce kolon ve kirişleri kontrol edildi. Eski yapı olmasına rağmen kolonları çok sağlam çıkmıştı şeklinde konuştu.
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Ankara'da korku dolu gece: 24 daireli binanın kolonları patladı
Ankara'nın Sincan ilçesinde gece yarısı korkutan bir gelişme yaşandı. 24 daireli binanın kolonunda çatlaklar meydana gelmesi sonucu apartman hızla tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısmı ise belediye misafirhanesinde geceyi geçirmek için evlerinden ayrıldı.

İstanbul Silivri'de fabrika yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü
FOTOĞRAF 9
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Silivri'ye bağlı Değirmenköy'de D100 Karayolu yanında bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi.
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İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı.
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Öte yandan, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. 10 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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İstanbul Silivri'de fabrika yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü
Silivri Değirmenköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı.


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