Davutkadı'da temel atma töreni: Belediye Başkanı Yılmaz vatandaşlara 'kentsel dönüşüme destek' çağrısı yaptı

Kentsel dönüşüme ada parsel bazlı bir bakış yerine bölgesel bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Yıldırım’ı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda ilçemizin en eski kadim mahallelerinden biri olan Davutkadı Mahallesi’nde de ilk kazmayı vurmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bu mahallemiz 50-60 yıllık kullanım ömrünü tamamlamış veya tamamlamak üzere olan yapılardan oluşuyor. Ulaşımı sorunlu, sosyal donatı alanları yetersiz bölgemizde güvenli, geniş ulaşım arterlerine sahip, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş, modern şehircilik anlayışının tüm unsurlarını bünyesinde barındıran bir yaşam alanı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.