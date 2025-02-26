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Delegeyi İmamoğlu yönlendirdi

Delegeyi İmamoğlu yönlendirdi

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Lütfü Savaş
Lütfü Savaş

CHP’nin ‘şaibeli’ 38. Olağan Kurultayı soruşturması kapsamında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş önce tanık sıfatıyla ifade verdi, sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultay sırasında yapılan haberlerde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verildiğini, delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesinin sağlandığını öne sürdü.

DELEGELERE ÇİZİK BASKISI

Avukat Üregen, şöyle devam etti: “Kurultay’ın divan başkanının, seçim öncesinde üzerinde çizik olan oyları ‘geçersiz sayarım’ diyerek delegeler üzerinde baskı kurduğu, Kılıçdaroğlu’na verilen oyları geçersiz saydırmak amacıyla pusulalar üzerine işaretler koyarak seçim sonuçlarını manipüle ettiği, oylama esnasında fiili müdahalelerde bulunulduğu, oy pusulalarını sayan kişilerin hukuksuz biçimde hareket ettiği müvekkilim tarafından duyulmuştur.”

‘KILIÇDAROĞLU ÇEKİLDİ’ DEDİ

Savaş kurultayın divan başkanı İmamoğlu hakkında ‘seçim sürecini yönlendirdiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, İmamoğlu’nun, ilk tur oylamanın ardından Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine dair delegelere yanlış bilgi verdiği, böylece seçim sürecinin hukuka aykırı bir şekilde yönlendirildiği belirtildi. Dilekçede, oy pusulalarının geçersiz sayılması için işaretlendiği ve bunun sonucunda seçim sonuçlarının manipüle edildiği belirtilerek resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve halka yanıltıcı bilgi yayma suçlarından soruşturma açılması talep edildi.



#CHP
#Lütfü Savaş
#Ekrem İmamoğlu

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