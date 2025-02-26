Delegeyi İmamoğlu yönlendirdi

Avukat Üregen, şöyle devam etti: “Kurultay’ın divan başkanının, seçim öncesinde üzerinde çizik olan oyları ‘geçersiz sayarım’ diyerek delegeler üzerinde baskı kurduğu, Kılıçdaroğlu’na verilen oyları geçersiz saydırmak amacıyla pusulalar üzerine işaretler koyarak seçim sonuçlarını manipüle ettiği, oylama esnasında fiili müdahalelerde bulunulduğu, oy pusulalarını sayan kişilerin hukuksuz biçimde hareket ettiği müvekkilim tarafından duyulmuştur.”