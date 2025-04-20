DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: İmralı heyetine yeni isim katılmayacak

Sırrı Süreyya Önder DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alıyordu.
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıklayarak, Önder'in İmralı heyetinden ayrılacağına dair ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Parti, Önder'in tedavisinin sürdüğünü ve yerine başka birinin geçeceği yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu duyurdu.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu götürüldüğü Şişli Nightingale Hastanesi'nde 12 saat süren ölüm riski yüksek bir ameliyata alınan
Sırrı Süreyya Önder
'in tedavisi sürüyor.
Bu kapsamda 5 gün boyunca uyutulması beklenen Önder'in, İmralı heyetindeki yerinin bir başka partiliye verileceği iddiaları ortaya atıldı.
DEM Parti, Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verirken, basında yer alan İmralı heyetine ilişkin iddialara da açıklık getirdi.
Tedavisi sürüyor
Tedavisi sürüyor
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin
"Hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz"
açıklamasını yaptı.
'Önder'in yerine başka isim gelecek' iddialarına yalanlama
'Önder'in yerine başka isim gelecek' iddialarına yalanlama
Açıklamada, Önder'in İmralı heyetinde olmayacağı yerine başka bir ismin geleceği iddialarına yanıt verilerek şunları kaydedildi:
"Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır.
Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır."
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