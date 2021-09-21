Deniz Baykal'ın kızından CHP'ye tepki: Mavi Vatan söylemleri olacak iş değil

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" diyerek Yunanistan'la benzer şekilde Türkiye’nin Mavi Vatan politikasını ‘saldırganlık’ olarak nitelendirmişti.
BAYKAL'DAN CHP'YE TEPKİ
Çeviköz'e gelen tepkilere bir yenisi eklendi. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Olacak iş değil" dedi. Sosyal medya hesabından Çeviköz'e yanıt veren Baykal, şu ifadeleri kullandı:
"OLACAK İŞ DEĞİL"
Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına, hukukuna Akdeniz'de sahip çıkmak. 'Buralar da vatandır' demek. Yunanistan'ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil.