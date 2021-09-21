Deniz Baykal'ın kızından CHP'ye tepki: Mavi Vatan söylemleri olacak iş değil

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" diyerek Yunanistan'la benzer şekilde Türkiye’nin Mavi Vatan politikasını ‘saldırganlık’ olarak nitelendirmişti.

OYNAT 00:43 CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile aynı cepheden konuşan CHP'li Çeviköz, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' dedi. BiP'te paylaş

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BAYKAL'DAN CHP'YE TEPKİ

Çeviköz'e gelen tepkilere bir yenisi eklendi. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Olacak iş değil" dedi. Sosyal medya hesabından Çeviköz'e yanıt veren Baykal, şu ifadeleri kullandı:

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına, hukukuna Akdeniz'de sahip çıkmak. 'Buralar da vatandır' demek. Yunanistan'ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil.

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