CHP’li Çeviköz’ün ‘Mavi Vatan’ yorumuna Fuat Oktay'dan tepki: Cehalet ya da ihanet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile ortak basın açıklaması yaptı. Oktay, CHP’li Ünal Çeviköz’ün “Mavi Vatan” yorumuna tepki gösterdi. Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ stratejisini yayılmacılık olarak nitelendiren CHP’li Ünal Çeviköz’e “Mavi Vatan’ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP’de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın” ifadeleriyle cevap verdi. Oktay, Başbakan Saner ile Doğu Akdeniz ve Maraş açılımı konularında da görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek Türkiye’nin KKTC’nin uluslararası hukuka uygun olarak, mülkiyet haklarına saygı ilkesi çerçevesinde yürüttüğü Maraş açılımına desteğinin tam olduğunu vurguladı.

GÜNDEM CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı

MUHALEFET YUNANİSTAN İLE AYNI CEPHEDE

Maraş açılımının iki tarafa da yarar sağlayan bir girişim olduğunun unutulmamasını isteyen Oktay şöyle konuştu: “CHP milletvekilinin Mavi Vatan sathımızı hiçe sayan açıklamalarına özellikle değinmek istiyorum. Bakıyoruz muhalefet Yunanistan ile aynı cepheden, özellikle CHP sıralarından konuşarak Mavi Vatan kavramını hedef alıyor ve Mavi Vatan’ı yayılmacı bir kavram olarak nitelendiriyor. Mavi Vatan’ı savunmak milli bir duruş gerektirir. CHP’de bu milli duruş var mıdır onu bilemeyiz. Onu kendileri sorgulasınlar.

CEHALET YA DA İHANETİN YANSIMASI

Ülkemizin deniz yetki alanını sadece kara suları ile sınırlandırmaya çalışan anlayış ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir. Mavi Vatan’ı yayılmacı, genişlemeci, askeri bir politika şeklinde tarif edenlerin Rum ve Yunan ikilisi olduğunu hatırlatırım. Mavi Vatan kavramını eleştirenlerin de kimlerin uzantısı olduğu ortadadır. İstanbul’da katıldığımız Mavi Karadeniz Kongresi’nin açılışında da ifade ettim. Mavi Vatan kavramı Türkiye’nin ilan edilmiş ya da uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını; yani denizlerdeki canlı ve cansız kaynaklardan istifade etme irademizi içerir.

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