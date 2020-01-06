Gündem Kargo paketindeki adres görevlileri güldürmüştü Kargonun sahibi bakın kim çıktı
DENİZLİ

Denizli haberleri... Kargo paketindeki adres görevlileri güldürmüştü: Kargonun sahibi bakın kim çıktı

Kargo paketindeki adres görevlileri güldürmüştü: Kargonun sahibi bakın kim çıktı

Denizli’nin Buldan ilçesinde PTT’ye gelen ve adres kısmında yazan ‘Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var’ yazısı ile görevlileri şaşkına çeviren o kargo sahibine teslim edildi. Kargonun sahibi 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu adresi bilerek kendisinin 'kargo görevlilerinin bulup bulamayacaklarını' denemek için yazıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler adres olarak ‘köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var” yazısını görünce gözlerine inanamadı.
Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler adres olarak ‘köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var” yazısını görünce gözlerine inanamadı.

Buldan ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay, adeta ‘bir adres bu kadar’ açık olabilirdi dedirtti. Buldan PTT’ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri önce şaşırttı sonra güldürdü.

Kargo paketindeki adres görevlileri güldürdü: Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var
GÜNDEM
Kargo paketindeki adres görevlileri güldürdü: Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var

Ankara Sincan’dan bir yayınevi tarafından alıcı Süleyman Semizoğlu’na içerisinde kitaplar olan bir kargo gönderildi. Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler adres olarak ‘köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var” yazısını görünce gözlerine inanamadı. Yazıyı gören görevliler önce şaşırdı ardından gülmekten kendilerini alıkoyamadı.

Gülümseten teslimat

Mahalle, cadde ve sokak ismi olmamasına rağmen adresi bularak PTT görevlileri kargoyu Buldan Bozalan Mahallesi’ndeki sahibine teslim etti. Olayın ardından PTT’den yapılan yazılı açıklaması ise, "En yaygın iş yeri ağı ile ülkemizin dört bir yanına özveri ile hizmet götüren PTT’nin, gönderileri her şartta teslim etmesi memnuniyetle karşılandı. Hiçbir mahalle, cadde veya sokak ismi olmamasına rağmen kargo paketi PTT postacıları tarafından teslim edildi. Her zaman büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan, hiçbir zor şarttan etkilenmeden gönderileri alıcılarına ulaştıran PTT görevlileri, gülümseten teslimat sonrasında bir de hatıra fotoğrafı çektirdi" ifadelerine yer verildi.

"Bravo PTT’ye"

Kargonun teslim edilmesinin ardından PTT Buldan Şube Müdürü Tahsin Çokal, 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Çokal’ın, Semizoğlu’na yönlendirdiği ‘neden böyle bir adres yazdın’ sorusuna verdiği “Bu adresi PTT böyle bulabilecek mi? diye merak ettim o yüzden yazdım. Onlarda bulmuş, bravo PTT’ye” yanıtı ise herkesi güldürdü.

Adressiz kargoyu sahibine teslim eden PTT ise büyük bir başarı gösterdi.

Rus gemisi Boğazda sürüklendi

Rus gemisi Boğaz'da sürüklendi

Sürük​lenen gemiye kurtarma botu müdahale etti.
Çinliler Kanal İstanbula hayran kaldı

Çinliler 'Kanal İstanbul'a hayran kaldı

Dev proje Çin medyasının ve yatırımcısının gündemi oldu.
Tahliye oldu

Tahliye oldu

​Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç sürmüştü.
Gözler <br>Körfez'de olacak

Gözler
Körfez'de olacak

​İran'ın olası saldırısı bölgeyi alt üst edebilir.
Halisdemir'i şehit <br>edenlerin cezaları onandı

Halisdemir'i şehit
edenlerin cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararını açıkladı.
Libya ve Suriye'yi görüştüler

Libya ve Suriye'yi görüştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefon görüşmesi yaptı.

Her bin TL'de<br>100 TL cepte kalacak

Her bin TL'de
100 TL cepte kalacak

Uzun zamandır beklenen indirim yeni yılda geldi.

12 siteye <br>güven damgası

12 siteye
güven damgası

​e-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor.
Yabancı sorunu

Yabancı sorunu

​Trabzonspor yabancı kontenjanına takıldı.
Topkapı alt<br>geçidini su bastı

Topkapı alt
geçidini su bastı

​İstanbul'da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.
Tarihe geçen anlar

Tarihe geçen anlar

Süleymani'nin cenazesinde Hamaney hüngür hüngür ağladı.
Teslimat <br>tarihi belli oldu

Teslimat
tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı'ndan 'Akıncı TİHA' açıklaması.
Bakan Varank'tan flaş açıklamalar

Bakan Varank'tan flaş açıklamalar

TOGG için ön ödeme süreci marka lansmanı sonrası başlayacak.
Kaçakla mücadelede milyarlar harcanıyor

Kaçakla mücadelede milyarlar harcanıyor

6 yıllık çalışma ile kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 54.9'a düştü.
Aşırı yağış uyarısı

Aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.