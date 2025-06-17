Denizli'de arkadaşının iş yerinden malzeme çaldı: Hırsızlık yapıp ticarete atıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir iş yerine gelen işletme sahibi A.T., piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 180 adet farklı ebatlarda profil demiri, bakır elektrik kablosu, 7 kutu priz, sanayi tüpü, duş teknesi, klima gibi çok sayıda inşaat malzemesi çalındığını belirledi.





A.T.’nin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.





ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ





Ayrıca iş yerinde beyaz bir kağıt üzerine "Adresi biliyon" notunu yazdıkları, notu yazdıkları kalemi kırdıkları, bir başka kalemi ise kağıt üzerine saplayan şüpheliler, iş yeri sahibi A.T.’yi ölümle tehdit ettiği tespit edildi.





Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çevrede bulunan 32 adet KGYS, ev ve iş yerine ait güvenlik kamerası incelendi.





ARKADAŞININ İŞ YERİNİ SOYDU





Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin iş yeri sahibinin yakın arkadaşı olan Osman Ç. ile arkadaşları Mehmet K. Ömer K. ve Uğur S. olduğu tespit edildi.





A.T.’ye ait iş yerinden çalışan malzemelerin çatı yapımı için başka birisine satıldığı belirlendi. Yapımı başlanılan çatıdan sökülen malzemeler, işletmeciye geri teslim edildi.





JASAT timleri şüphelilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyon ile 4 şüpheli şahsı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işletme sahibinin zararın tamamını karşılamaları sonucu serbest bırakıldı.







