Denizli’de inşattan düşen duvar ustası hastanede öldü

Olay, saat 13.00 sıralarında Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat halindeki 5 katlı binada duvar ustası olarak çalışan Tarkan Bulut, üçüncü katın balkonunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Bulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.