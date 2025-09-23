Denizli'de yangınlarda zarar gören alanlar yeniden yeşeriyor: 2,5 milyon fidan dikilecek

"Yangında 25 helikopter 328 saat uçuş yaptı. 1336 sorti yaparak 4 bin 293 ton suyu yanan alana boşalttı. 912 yangın işçimiz tırmıkla 16 kilometre şerit açtı. 12 iş makinemiz 25 kilometre yol açarak ekiplerin rahat ilerlemesini sağladı. Bu sayede bu yangın daha fazla büyümeden bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Burada zarar gören 1468 hektarlık alana 1 milyon 934 bin 985 fidan dikerek yeniden alanın yeşermesini sağlayacağız. Bunun için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Belirlenen zamanlarda fidanları toprakla buluşturacağız."