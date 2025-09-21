Yeni Şafak
Antalya'da orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale etti

16:3921/09/2025, الأحد
G: 21/09/2025, الأحد
AA
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.


Varsak Aydoğmuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


Karadan çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi.


Yangın çevredeki evlere ve iş yerlerine sıçramadan ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.


Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.


