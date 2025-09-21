Yeni Şafak
Antalya’da orman yangını hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı

15:1021/09/2025, Pazar
DHA
Antalya’nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ekibi ve polis sevk edildi. Çalışmalara 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verildi.

Polis ekipleri bölgede yolu kontrollü geçişe açarken, vatandaşlar da ellerinde su kovalarıyla söndürme çalışmalarına yardım etti.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, sera atıklarının yakılması sırasında alevlerin ormana sıçraması sonucu yangının çıktığı öne sürüldü.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yangın sırasında bölgede bulunan Nagihan Kızıl, “Biz komşularımızla oturuyorduk, çiçek fidanı yapıyorduk. Bir baktık duman çıkıyor, evimizin 100 metre aşağısında yangın başlamış. Koşup geldik, rüzgarla birlikte hızla yayıldı. Su çekip müdahale ettik, itfaiyeyi aradık. Eğer biri kundakladıysa, görsek biz de engellemeye çalışırdık. Burada insan var, hayvan var, evler var" diye konuştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

