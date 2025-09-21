Antalya’da orman yangını hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yangın sırasında bölgede bulunan Nagihan Kızıl, “Biz komşularımızla oturuyorduk, çiçek fidanı yapıyorduk. Bir baktık duman çıkıyor, evimizin 100 metre aşağısında yangın başlamış. Koşup geldik, rüzgarla birlikte hızla yayıldı. Su çekip müdahale ettik, itfaiyeyi aradık. Eğer biri kundakladıysa, görsek biz de engellemeye çalışırdık. Burada insan var, hayvan var, evler var" diye konuştu.