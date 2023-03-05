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Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 247'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 247'ye yükseldi.

14:34 . 5/03/2023 Pazar
AA

Deprem soruşturmalarında 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 247'ye yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...



#Kahramanmaraş
#deprem
#soruşturma
#tutuklama
35 dakika önce
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Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 247'ye yükseldi
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