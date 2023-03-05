Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 247'ye yükseldi

Şanlıurfa’da yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 14 kişinin öldüğü apartmanın inşaat mühendisinin de aralarında olduğu 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 8’e çıkarken, kentteki riskli binaların yıkımına da başlandı.