Şanlıurfa'da deprem soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı hasarlı binalar yıkılıyor

Şanlıurfa'da 340 kişinin yaşamını yitirdiği depremlerden etkilenen binalarda hasar tespit çalışması devam ederken, riskli yapıların yıkımına da başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 150 kişilik ekip, 229 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yaptı. Çalışmalarda 2 bin 725 yapının acil yıkılması kararlaştırıldı. Kentin farklı bölgelerinde yıkılan binaların enkazında, molozlar bulundukları yerden iş makineleriyle alınıp kamyonlara yükleniyor. Görevliler, çalışmalarda bulunan değerli eşyaları ise tutanakla polis ekiplerine teslim ediyor. Savcılık incelemesi için de enkazdan beton, demir ve karot örnekleri alınıyor.

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