Şanlıurfa son depremler: Şanlıurfa’da bugün deprem oldu mu?

|
Şanlıurfa'da deprem mi oldu?
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sonrası Şanlıurfa'da binalarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 2 bin 194 bağımsız birimin acilen yıkılması gerektiğini kaydetti. Kahramanmaraş merkezli depremin artçı sarsıntıları devam ederken, son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak güncellenmekte. Peki bugün Şanlıurfa’da deprem oldu mu? İşte detaylar.