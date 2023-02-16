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Şanlıurfa son depremler: Şanlıurfa’da bugün deprem oldu mu?

Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından an be an açıklanıyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremden Şanlıurfa da etkilendi. Kent genelinde depremde 95 kişi hayatını kaybederken, 1791 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş depreminin artçı sarsıntıları da devam ediyor. Depremden etkilenen Şanlıurfa’da bugün deprem oldu mu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Bugün yaşanan en son depremlerin nerede olduğu ve kaç büyüklüğünde olduğunu haberin detaylarına göz atarak öğrenebilirsiniz. İşte 16 Şubat Perşembe Şanlıurfa son deprem listesi.

16:22 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şanlıurfa'da deprem mi oldu?

Şanlıurfa'da deprem mi oldu?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sonrası Şanlıurfa'da binalarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 2 bin 194 bağımsız birimin acilen yıkılması gerektiğini kaydetti. Kahramanmaraş merkezli depremin artçı sarsıntıları devam ederken, son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak güncellenmekte. Peki bugün Şanlıurfa’da deprem oldu mu? İşte detaylar.

Şanlıurfa’da bugün deprem oldu mu?



#Şanlıurfa
#Şanlıurfa deprem
#AFAD
#Kandilli Rasathanesi
#son deprem
1 saat önce
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Şanlıurfa son depremler: Şanlıurfa’da bugün deprem oldu mu?
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