Depremde kaybettiği ailesini defnedip yardıma koştu: Ağlamak çözüm değil diyerek herkese örnek oldu

Kahramanmaraş’ta 2 çocuğu, bir yeğeni ile anne ve babasını depremde kaybeden 60 yaşındaki Hüseyin Keskin, acısını içinde atıp depremzedelere yardıma koştu.

"Her şeyimi kaybettim, ağlamak çözüm değil"

İHA muhabirine açıklamada bulunan baba Hüseyin Keskin, “Her şeyimi kaybettim ama burada vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyorum. Ağlamak bir çözüm, fayda değil. Elimden bir nebze bir şey gelir yardımcı olursam ne mutlu bana. Sürekli buradayım vatandaşa hizmet etmeye çalışıyorum" dedi.Depremde yeğeniyle birlikte 3 çocuğunu kaybettiğini aktaran Keskin, Evlerinin yıkıldığını, hanımın belli kırık olduğunu ve diğer çocuklarının da yaralı olduğu aktararak" Devletimiz İstanbul’a götürdü. Devletimiz den Allah razı olsun. Onlara İstanbul’da bakıyorlar" ifadelerini kullandı.