Gündem Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
ÇANAKKALE

Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti

BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı"nda kullanılacak, “Aras Diriller” isimli platform, suya batırılma işleminin ardından Nene Hatun römorkörü tarafından çekilerek, “1915 Çanakkale Köprüsü”nün altından geçirildi.

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Haber Merkezi AA
Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
124 metrelik platform, Çanakkale Köprüsü’nün altından geçirildi.

Ağır yük taşıma özelliğine sahip, 265 metre boy ve 43 metre enindeki 34 bin 925 grostonluk "Albatross" adlı gemiyle 18 Ekim'de Çanakkale'ye getirilen Panama bayraklı "Aras Driller" isimli "jack-up" olarak tanımlanan platformun suya batırma işlemi Lapseki'nin Suluca köyü açıklarında tamamlandı.

DHA

Sabah saatlerinde bulunduğu bölgeden, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Nene Hatun" Acil Müdahale Gemisi ile çekilen platform, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.

DHA

Toplam yüksekliği 124 metre olan platform köprünün altından geçirilmek için 57 metre suya batırıldı, su yüzeyindeki ayak yüksekliği 67 metreye düşürüldü.

DHA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah Limanı'ndan İstanbul'un Silivriye Limanı'na götürülen platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönle transit gemi geçişlerine kapatılırken, platforma KEGM'e ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-15" römorkörleri ile KEGM-9 Acil Müdahale Botu da eşlik etti.

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