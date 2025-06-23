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Devlet Bahçeli 5 aylık aranın ardından Meclis kürsüsüne dönüyor

Devlet Bahçeli 5 aylık aranın ardından Meclis kürsüsüne dönüyor

16:3723/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir siyasi gündemi evinden takip eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 5 aylık aranın ardından yarın saat 10.45’te partisinin Grup Toplantısı’nda kürsüye çıkacak ve konuşma yapacak.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
, uzun bir aranın ardından yeniden meclis kürsüsüne dönüyor.

MHP, Bahçeli, beş aylık aranın ardından partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısına katılacağını duyurdu.


5 aylık aradan sonra ilk


Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık beş ay boyunca grup toplantılarına katılamayan Bahçeli, yarın saat 10.45’te başlayacak toplantıda milletvekillerine hitap edecek.


Bu dönüş, hem MHP camiası hem de Türk siyaseti açısından dikkatle takip ediliyor.


Ne olmuştu?


Bahçeli, şubat ayı başında kalp kapakçığıyla ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Gebze’de özel bir sağlık merkezinde tedavi altına alınmıştı. Tedavisi planlı olarak gerçekleşen Bahçeli, 14 Şubat'ta taburcu edilerek Ankara’ya dönmüş, ardından uzun sürecek bir nekahat dönemine girmişti.


O tarihten itibaren kamuoyunun karşısına sınırlı sayıda çıkan MHP lideri, grup toplantılarına da katılmamıştı. Parti yetkilileri bu süreçte toplantı düzenlememeyi tercih ederken, Meclis kulislerinde Bahçeli’nin sağlık durumu zaman zaman tartışma konusu olmuş ve bazı kesimler kötü amaçlı sahte bilgileri dolaşıma sokmuştu.


14 Şubat'ta taburcu edildikten sonra evinde istirahate çekilen Bahçeli, 2 ay sonra 4 Nisan günü Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederken görüldü.


ürkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.


Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.



Makam odasından ilk kare


Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra MHP Genel Merkezi'ne geldi. Bahçeli burada, kendisini bekleyenlerin sevgi dolu tezahüratlarıyla karşılandı.


Bozkurt selamı da veren Bahçeli, ardından da makam odasına geçti.


Bahçeli'nin gayet sağlıklı olduğu görüldü.


MHP Genel Merkezi'ne geçen ve mesaisine başlayan Bahçeli'nin, makam odasından da ilk fotoğrafı paylaşıldı.




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