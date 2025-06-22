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Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

22:5222/06/2025, Pazar
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
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Şüphelinin evindeki aramada çeşitli yerlere saklanmış çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin evindeki aramada çeşitli yerlere saklanmış çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Bahçelievler'de emniyet güçlerince başlatılan çalışma sonucu evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan şüpheli olan yabancı uyruklu M.J.H.A'nın (32) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki ikametine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı.

Evdeki aramada çeşitli yerlere saklanmış çok miktarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.



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