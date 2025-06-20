Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Üzerlerinde onlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Üzerlerinde onlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

23:5120/06/2025, Cuma
G: 21/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kocaeli'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Kocaeli'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada 162 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Darıca'da şüphe üzerine durdurulan araçtaki R.Ç. ve A.B'nin üzerlerinde yapılan aramada, 162 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. ve A.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



#Darıca
#gözaltı
#sentetik ecza
#Yunus Polisi
#Kocaeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvuru e-devlet 2025 ne zaman?