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Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: Yaralılar var

Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: Yaralılar var

00:3719/06/2025, Perşembe
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de ani fren yapan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Orhangazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 CCS 33 plakalı araç ile 34 HEV 257 plakalı Skoda marka otomobil, dönüş esnasında sürücülerin ani fren yapması sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CCS 33 plakalı araçta bulunan sürücü ile yan koltuktaki yolcu yaralandı. Kazaya karışan her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kocaeli
#Kaza
#Trafik Kazası
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