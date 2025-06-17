Motosikletten savrulup ölen gencin dayısı: Bu bildiğin cinayet

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı araştırmada kazadan hemen önce başka bir aracın daha olduğunu, kazaya bu aracın neden olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan sürücü T.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, korktuğunu, bu nedenle durmadığını söylediği öğrenildi. T.Y., işlemlerinin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Tarakçı'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak aynı ilçedeki Tüysüzler Mahallesi Fatih Camisi'ne getirildi. Tarakçı ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze, Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarakçı'nın İzmit'te bulunan bir restoranda garsonluk yaptığı öğrenildi.

Tarakçı'nın dayısı Mehmet Acar, "Görgü tanıkları, bizim gencimiz yolda arkadan selektör yaparak araçtan yol istediği, geçerken araç sürücüsünün dikiz aynasından görüp motosikletin üzerine kırdığını, bu sırada motosiklet sürücüsünün hamle yapmasının ardından yoldan savrulup hemen önündeki ağaca çarptığını söylediler. Zaten orada ruhunu teslim ediyor ama bu bir cinayet. Trafik kazası falan değil. Adam senden selektör yaparak yol istiyor; sen ona yol vermek yerine direksiyonu üzerine kırıyorsun. Bu nasıl bir şey? Bu bildiğin cinayet" dedi. Soruşturma sürüyor.