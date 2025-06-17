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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: Beş kişi yaralandı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: Beş kişi yaralandı

00:3217/06/2025, Salı
AA
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Yaralılar, Kahramankazan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralılar, Kahramankazan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Uğur P. idaresindeki 19 BH 702 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde Osman A. yönetimindeki 34 LN 7322 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Damlanur A. Özlem Y. ve Tansu A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesine sevk edildi.


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