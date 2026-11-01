Devlet Bahçeli yeni projeyi paylaştı: 19 yeni il 78 yeni ilçe kurulmalı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’nin idari yapısını değiştirecek “100 il, bin ilçe” projesinin ayrıntılarını açıkladı. Hazırlanan çalışma kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülürken, hangi ilçelerin il olacağına ilişkin kararın nesnel kriterler doğrultusunda TBMM tarafından verileceği belirtildi.
Nüfus artışı, şehirleşme hızı, demografik dağılım ve gelişen teknolojiyle birlikte kamu hizmetlerinde reform ihtiyacının doğduğunu belirten Bahçeli, idarede bütünlük ve rasyonelleşme vurgusu yaptı.
"Türkiye'nin ayak seslerinin dosta düşmana ilandır"
Projenin tarihî misyonuna dikkat çeken MHP Lideri, şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve idari yapı uyumu
Geçmişteki vesayet dönemleri, muhtıralar ve kısa süreli koalisyonların verimli bir kamu yönetimi inşasına engel olduğunu hatırlatan Bahçeli; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin idari yapıyla da bütünüyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.
Terörsüz Türkiye
Bürokrasiden taşra teşkilatlarına, merkezî yönetimden mahalli idarelere kadar geniş bir yelpazede kanuni düzenleme yapmanın zaruret haline geldiğini belirten Bahçeli, düzenlemenin güvenlik ve huzur iklimine katkısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Hangi yerleşim yerlerinin il veya ilçe olacağına ilişkin sürecin nesnel verilerle yürütüleceğini belirten MHP Lideri; nüfus, ekonomik ve sosyal dinamikler, coğrafi konum, kamu hizmetlerine erişim imkânları ile stratejik önem gibi objektif kriterlerin esas alınacağını vurguladı.
"Kanun teklifi TBMM tarafından belirlenecektir"
Bahçeli, sürecin Meclis çatısı altında şekilleneceğini belirterek şunları kaydetti:
Türkiye haritasında yeni dönem: 100 il ve bin ilçe
Halihazırda 81 il ve 922 ilçeden oluşan mülki idare haritası, MHP'nin hazırladığı kapsamlı istatistiki ve sosyoekonomik analizlere dayanan çalışmanın yasalaşması durumunda tam 100 il ve bin ilçe şeklinde yeniden biçimlenecek.
Söz konusu açıklamada il veya ilçe statüsü verilecek yerleşim yerlerinin nihai listesine yer verilmezken hazırlanan kanun teklifinin, önümüzdeki süreçte TBMM Başkanlığına sunularak yasalaşma maratonuna başlaması öngörülüyor.